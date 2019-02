Trump annuncia di aver condotto incontro “eccellente” con Kim Jong-un

"Grande incontro e cena con Kim Jong-un ad Hanoi… oggi. Non vedo l'ora di continuare il nostro dialogo domani!" ha twittato Trump.

I leader degli Stati Uniti e della Corea del Nord, Donald Trump e Kim Jong-un, terranno il loro secondo incontro ad Hanoi dal 27 al 28 febbraio. In precedenza, si sono incontrati a Singapore il 12 giugno 2018. Stati Uniti e Corea del Nord stanno cercando di concordare i prossimi passi per lo stato di avanzamento dell'attuazione degli accordi sulla denuclearizzazione della penisola coreana e la normalizzazione delle relazioni tra Pyongyang e Washington. Ma da allora non ci sono stati passi concreti: Pyongyang si aspetta che l'attuazione degli accordi da Washington, e l'amministrazione degli Stati Uniti è in attesa di nuovi passi sul disarmo nucleare da parte della Corea del Nord.