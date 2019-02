"Questo complesso è un passo avanti verso operazioni di combattimento completamente nuove, siamo fiduciosi di essere in prima linea tra i paesi che producono tali armi", ha dichiarato Sergey Chemezov, direttore generale di Rostec.

La macchina decolla segretamente e vola quasi in silenzio, a una velocità che va da 80 a 130 chilometri all'ora. La durata massima del volo è di 30 minuti. Le coordinate del bersaglio possono essere impostate manualmente o in base all'immagine dall'unità di guida. Il sistema è in grado di consegnare un carico di esplosivo fino a tre chilogrammi. Le dimensioni del drone sono di 1210 × 950 × 165 millimetri.

Il drone è facile da usare, colpisce il bersaglio con elevata precisione, è in grado di lavorare sia a basse che ad alte altitudini ed è adatto a terreni di qualsiasi tipo.

"Questa è un'arma molto precisa e molto efficace, molto difficile da contrastare con i tradizionali sistemi di difesa aerea", osserva Chemezov.

Il complesso ha superato con successo i test ed è completamente pronto per l'uso.

Il KUB-BLA è stato presentato al pubblico all'Esposizione Internazionale delle Armi ed Equipaggiamento Militare IDEX-2019 ad Abu Dhabi. Il suo costo non è stato divulgato ai potenziali acquirenti.