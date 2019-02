Germania: passeggero dimentica opera di Picasso in treno

È stato riferito che un uomo anziano era in viaggio verso casa in treno sulla tratta Kassel-Düsseldorf, dove aveva messo sul pavimento accanto al suo posto un pacchetto di marca di una casa d'aste con una brocca di ceramica. L'uomo è sceso dal treno nella città di Hammper per prendere la coincidenza dimenticandosi però di portare con sé il lavoro di Picasso. Si è reso conto della dimenticanza dopo 21 ore.

Secondo un portavoce della polizia, l'uomo si è rivolto immediatamente ai dipendenti della compagnia ferroviaria, dopo di che il personale del treno è stato prontamente informato della perdita di un oggetto di valore. Le ricerche sono state organizzate sul treno, ma la brocca non è stata trovata.

L'uomo è stato in grado di dimostrare alla polizia che la brocca apparteneva davvero a lui. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'incidente.