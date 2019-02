India e Pakistan non devono farsi trascinare in una guerra

"È ancora difficile valutare le conseguenze, soprattutto perché la crisi influenzerà gli interessi economici nella regione. L'accaduto è inoltre legato all'operazione speciale delle forze di sicurezza indiane contro il gruppo terroristico Jaish-e-Muhammad.

Il principe ereditario dell'Arabia Saudita è recentemente stato in visita in India e Pakistan, dove ha cercato di svolgere il ruolo di conciliatore in questo conflitto, ma ora è chiaro che non sono stati raggiunti risultati positivi.

E' difficile dire come evolveranno gli eventi. Ci sono stati diversi incidenti tra India e Pakistan. Va detto che il compito principale di India e Pakistan è lo sviluppo dell'economia.

Inoltre entrambi i Paesi sono potenze nucleari. I Paesi non dovrebbero farsi trascinare in una guerra. La comunità internazionale dovrebbe agire da mediatore del conflitto, invitare le parti a far tacere le armi e giungere ad una soluzione pacifica del conflitto".