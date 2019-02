Sputnik è il partner mediatico internazionale del mondiale di beach soccer per club

"Siamo la voce della Russia all'estero, lavoriamo in 32 lingue e ci occupiamo sempre più attivamente di sport. L'evento è di grande interesse per i nostri lettori di molti Paesi, quindi siamo soddisfatti di essere coinvolti nella promozione mediatica", ha dichiarato Pyotr Lidov, direttore del dipartimento di Comunicazioni e Pubbliche Relazioni dell'agenzia russa di stampa internazionale Rossiya Segodnya.

La Russia sarà rappresentata al torneo dallo Spartak Mosca e dalla Lokomotiv Mosca. La prima squadra russa elencata se la vedrà nella fase a gironi con il Flamengo (Brasile), Sporting (Portogallo) e Bate (Bielorussia). La seconda giocherà con il Levante (Spagna), Catania (Italia) e Braga (Portogallo).

Il team internazionale di Sputnik insieme alle redazioni di Sport RIA Novosti seguirà l'evento non solo in russo, ma anche nelle lingue delle squadre che prenderanno parte al torneo: bielorusso, spagnolo, italiano e portoghese. Nella zona per le interviste del dopo-partita lavorerà lo studio mobile di Sputnik.

"I migliori club e giocatori si sono riuniti per il torneo. Sono sicuro che assisteremo a partite interessanti. E' difficile dire chi vincerà. Per la prima volta si giocherà al coperto. Ma fa parte della strategia per lo sviluppo del beach soccer in tutto il mondo. Apriamo nuovi orizzonti e sviluppiamo nuovi ambiti", ha dichiarato Gabino Renales, segretario generale della federazione mondiale di beach soccer (BSWW) nella conferenza stampa presso l'agenzia russa di stampa internazionale Rossiya Segodnya.

