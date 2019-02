Gazprom: Incrementare le esportazioni di gas verso gli stati non CSI del 20% entro il 2025

A condizione di raggiungere le forniture annuali di gas previste per la Cina per un importo di 38 miliardi di metri cubi.

Il gigante russo dell'energia Gazprom prevede di aumentare le sue esportazioni di gas verso i paesi al di fuori della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) di ben il 20 per cento rispetto ai livelli attuali entro il 2025. Lo ha detto il vice presidente del comitato di gestione di Gazprom Andrey Kruglov.

"A condizione di raggiungere le forniture annuali di gas previste per la Cina per un importo di 38 miliardi di metri cubi entro il 2025, saremo in grado di aumentare il volume delle esportazioni verso i paesi non CSI del 20% rispetto ai livelli attuali", ha detto Kruglov in occasione dell'Investor Day di Hong Kong.