Maduro accusa gli Stati Uniti di aver costruito la crisi

Il governo degli Stati Uniti sta producendo una crisi in Venezuela nel tentativo di iniziare un intervento militare nel paese e iniziare una guerra in Sud America. Lo ha detto il presidente venezuelano Nicolas Maduro in un'intervista al canale televisivo ABC.

"Tutto ciò che ha fatto il governo degli Stati Uniti è stato destinato al fallimento. Stanno cercando di costruire una crisi per giustificare l'escalation politica e un intervento militare in Venezuela per portare una guerra in Sud America", ha detto Maduro al canale televisivo ABC News.