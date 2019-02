La Turchia non intende abbandonare i suoi obblighi verso la Russia per l'accordo di fornitura dei sistemi missilistici anti-aerei S400. Lo ha detto martedì il Ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu in onda sul canale CNN Turk.

"Non c'è bisogno di fare alcuna dichiarazione in merito agli S400, è un caso definito. La Turchia non abbandonerà mai le sue precedenti promesse. Non siamo interessati a ciò che dicono gli altri", ha detto.