Vice Ministro degli Esteri russo: i curdi sono parte del popolo siriano

La Russia sostiene il dialogo di Damasco con i curdi, che sono parte integrante del popolo siriano. Lo ha dichiarato in un'intervista il vice Ministro degli Esteri della Federazione russa Serghej Vershinin, che dirige la delegazione russa della 40esima sessione del Consiglio ONU per i diritti umani.

"La cosa più importante a cui rispondere è che i curdi siriani sono parte integrante del popolo siriano" ha detto.

"In questo senso naturalmente, sosteniamo il dialogo che si svolge tra i curdi che abitano nelle zone della Siria, in primo luogo nel nord-est e nord, e Damasco. Crediamo che si tratti di far sì che i siriani, compresi i curdi, decidano come sarà il loro paese, come vivranno nel prossimo futuro, come si può tornare alla costruzione pacifica della loro patria".

Secondo il vice capo del Ministero degli Esteri russo, il ritiro di coloro che "si trovano illegalmente sul territorio della Siria, in primo luogo, degli americani dal territorio di Zayevfratya, può essere un passo positivo". "Perché ancora una volta, si tratta della violazione del rispetto della sovranità e l'integrità territoriale della Siria" ha detto Vershinin.