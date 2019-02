Patrushev ha parlato della preparazione americana per l'invasione del Venezuela

"Manifestando sarcasmo e arroganza verso il popolo venezuelano, gli USA preparano l'invasione militare in uno stato indipendente. Il trasferimento nel territorio del Porto Rico di forze delle operazioni speciali americane, lo sbarco di unità delle forze armate americane in Colombia e altri fatti, indicano chiaramente che il Pentagono rafforza il raggruppamento di truppe nella regione, per il loro impegno in operazioni che elimineranno il governo legalmente eletto del presidente Maduro" ha detto in un'intervista al quotidiano Argumenty i fakty.

Il leader dell'Assemblea nazionale del Venezuela Juan Guaidò il 23 gennaio si è dichiarato capo dello Stato provvisorio. Gli Stati Uniti e un certo numero di altri paesi, tra cui più di 20 paesi europei, hanno dichiarato il suo riconoscimento. La Russia, la Cina e molti altri paesi hanno sostenuto Nicolas Maduro come legittimo presidente del Venezuela.