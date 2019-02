La maggior parte degli americani crede che i leader di altri paesi non rispettino Trump

La maggior parte degli americani ritiene che l'atteggiamento verso il loro paese, nel mondo, in generale, sia positivo ma che il presidente Donald Trump non è rispettato dai leader di altri paesi. Questi sono i risultati pubblicati lunedì di un sondaggio condotto dal servizio Gallup. Secondo questo studio, il 58% degli intervistati è convinto che gli USA siano in gran parte o, in qualche modo, positivamente percepiti in altri paesi. Si tratta dell'indicatore più alto dal 2003. Lo scorso anno la stessa opinione era del 55% degli intervistati. L'aumento del numero di "ottimisti", secondo gli analisti, si è verificato principalmente per la modifica delle opinioni dei cosiddetti elettori indipendenti, che non si considerano i sostenitori di uno dei due principali partiti politici del paese.

Più della metà dei cittadini, il 53%, ritiene che l'immagine degli Stati Uniti nel mondo dovrebbe migliorare. Nel 2017 la percentuale ammontava al 67%.

Per quanto riguarda l'attuale leader americano, oltre il 65% dei partecipanti al sondaggio, ha detto che non viene rispettato dai suoi colleghi stranieri. Il contrario l'ha dichiarato il 31% degli intervistati. Gli autori della ricerca hanno sottolineato che lo stesso parere gli americani, lo hanno espresso nei confronti del predecessore di Trump, Barack Obama, alla fine del suo secondo mandato. All'inizio del suo mandato, oltre il 67% dei cittadini statunitensi credeva che Obama fosse rispettato nel mondo.

Il sondaggio telefonico è stato condotto dal primo al 10 febbraio tra 1016 americani.