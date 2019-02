Quante possibilità ci sono di intercettare lo Zirkon

"Ora intercettarlo è possibile con una probabilità dello 0,1 per cento. Cioè, in questo caso, per abbatterlo sono necessari almeno 10 missili intercettori" ha detto l'esperto.

Secondo lui, lo Zircon consente "in maniera fattuale, nel giro di pochi secondi, di colpire qualsiasi oggetto protetto, come navi e obiettivi sul territorio terrestre". Nel mese di febbraio, il dottore in scienze militari, capitano di vascello, Konstantin Sivkov, ha dichiarato che l'uso di navi russe con missili ultrasonici Zircon per la distruzione di "siti decisionali sul territorio USA è una stupidaggine".

Ha commentato questa dichiarazione il contrammiraglio in pensione, Eroe della Russia, dottore in scienze tecniche, Vsevolod Hmirov, che ha detto che le navi russe nella parte occidentale dell'Atlantico e del Pacifico orientale, sono in grado di colpire "i centri decisionali per il lancio di missili americani presenti sul territorio del Nord America" con i missili Zircon.

Nel mese di febbraio, il presidente russo, Vladimir Putin, ha rivelato le caratteristiche di questo missile ipersonico che "in grado di colpire sia a mare che a terra".