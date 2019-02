La Russia è ricca di fonti di energia rinnovabile, dicono all'Irena

La Russia è ricca di fossili e fonti rinnovabili di energia, ha detto in un'intervista a Sputnik il direttore generale dell'agenzia Internazionale per l'energia rinnovabile Irena, Adnan Amin, pur non menzionando la Russia tra i leader mondiali dello sviluppo "dell'energia verde".

"Vediamo un grande sviluppo per quanto riguarda vento ed energia eolica, opportunità nelle regioni meridionali per l'energia solare. La Russia è un enorme mercato per la bioenergia e per l'idroenergia, la Russia è un paese ricco di energia, che si tratti di combustibili fossili o rinnovabili", ha detto.

Ma tra i paesi leader mondiali nel campo dello sviluppo delle energie rinnovabili il capo dell'agenzia non ha menzionato la Russia, ma Cina, UE, alcuni stati USA.