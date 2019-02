Espulso dal Vietnam sosia di Kim Jong-un

Secondo il canale televisivo, l'attore è arrivato in Vietnam la scorsa settimana, accompagnato dal "sosia" del presidente americano, l'attore Russell White. Gli attori sono apparsi in pubblico davanti all'Opera House di Hanoi, dove, accompagnati dalle guardie, hanno tenuto un "finto summit" dei due leader, che ha attirato l'attenzione dei giornalisti.

Già venerdì, X è stato interrogato da agenti di polizia vietnamita, che lo hanno informato che sarebbe stato rimpatriato a Hong Kong, dove vive. I funzionari dell'immigrazione vietnamita hanno detto ad X che il suo visto era "non valido", senza avere una spiegazione più dettagliata.

"La vera ragione è che sono nato con una faccia simile a quella di Kim Jong-un, questo è il vero crimine", ha detto X ai giornalisti mentre si recava all'aeroporto in Vietnam.

Secondo il canale, Russell White potrà rimanere in Vietnam, ma le autorità gli hanno proibito di apparire in pubblico vestito come Trump.