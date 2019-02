Cacciatorpediniere americano entra nel porto di Odessa in Ucraina

Secondo il portale Duma, la nave rimarrà in città fino al 27 febbraio.

Il cacciatorpediniere è stato nella regione del Mar Nero dal 19 febbraio. I comandanti della sesta flotta della Marina USA hanno dichiarato che il Donald Cook sta conducendo "operazioni di sicurezza in mare".

L'equipaggio ha già preso parte alle esercitazioni con la fregata turca TCG Faith. Manovre simili sono previste con le navi della marina ucraina, riporta il giornale.

Questa è la seconda volta in un anno che il cacciatorpediniere americano entra nel Mar Nero. Alla fine di gennaio il Donald Cook ha ormeggiato nel porto di Batumi, in Georgia, per cinque giorni.

Le navi russe controllano le azioni della nave.