Cipro: gas e petrolio potrebbero far saltare la risoluzione della questione cipriota

Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha detto che due navi di perforazione turche inizieranno ad esplorare giacimenti di petrolio e gas nelle acque di Cipro nei prossimi giorni. Secondo lui, "la Turchia non permetterà azioni contrarie ai suoi interessi nel Mar Mediterraneo", "e questo dovrebbe essere chiaramente compreso anche dalle compagnie d'idrocarburi straniere ". Pertanto, l'esplorazione nell'area specificata può essere condotta solo con il permesso della Turchia. In che modo questa mossa di Ankara influenzerà le prospettive di un accordo di Cipro, tenendo conto dell'incontro dei leader delle due comunità dell'isola, Nikos Anastasiadis e Mustafa Akinci, in programma per il 26 febbraio?

L'ex sindaco di Famagosta, l'ex presidente dell'Unione dei comuni turco-ciprioti, ora a capo del ramo regionale del partito repubblicano turco di Famagosta, Oktay Kayalp, in una intervista con Sputnik ha detto: "l'incontro non verrà cancellato. Nel frattempo, si può dire che attualmente il problema della tensione del gas nella regione del Mediterraneo orientale ha un impatto significativo sulla situazione internazionale. Il fatto è che tutte le parti interessate in Medio Oriente, Turchia, Cipro, Israele, Egitto e altri stanno cercando di utilizzare gli ingenti investimenti nel gas situati qui nella loro regione. Anche importanti attori globali come gli Stati Uniti, la Russia, la Francia e l'Italia stanno dimostrando un vivo interesse per la questione.

Io credo che la questione del gas non si può risolvere con azioni che provocano tensione. Ritengo che la questione del gas naturale dovrebbe essere considerata in stretta connessione con il processo di risoluzione di Cipro. La recente dichiarazione di Cavusoglu dimostra che la Turchia insisterà sulle sue richieste per la produzione di gas naturale, che aveva precedentemente espresso alla comunità internazionale. Spero che questa dichiarazione del ministro degli Esteri turco e l'esplorazione turca del petrolio e del gas nel Mediterraneo non creino ancora maggiori tensioni nella regione", ha affermato.

A sua volta, l'ex ministro dell'Agricoltura e delle risorse naturali della Repubblica turca di Cipro del Nord ed ex vice segretario generale del Partito socialdemocratico per gli affari internazionali Sami Dayioglu nel commento Sputnik ha osservato: "secondo la dichiarazione di Cavusoglu, una seconda nave si unirà presto alla prima e inizieranno i lavori per l'esplorazione dei giacimenti di petrolio e gas nelle acque di Cipro. Nel frattempo, il ministro degli Esteri turco ha parlato di questo per gli ultimi 3-5 mesi, ma non ci sono stati progressi reali su questo problema. Prendo questa affermazione come una sorta di bluff, progettato per affrontare il partito opposto. Come è noto, l'incontro di Akyndzhy e Anastasiadis avverrà presto. Molto probabilmente, alla vigilia di questo incontro, la parte turca vuole dichiarare la sua presenza nella regione e la sua intenzione di svolgere attività lì nel proprio interesse. Tuttavia, non penso che ciò possa influire negativamente sul corso dei negoziati, poiché tali affermazioni non sono in realtà supportate da alcunché. Se, come risultato dei negoziati, si delineano prospettive positive, non dimentichiamoci della presenza qui di potenze importanti come la Russia, gli Stati Uniti e la Francia, che possiedono risorse reali per svolgere attività d'intelligence. Per quanto riguarda la Turchia, oggi non ha il potenziale finanziario necessario per essere inclusa in questo processo. Pertanto, personalmente tendo a considerare questa affermazione come un bluff ", ha affermato.