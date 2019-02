Giuseppe Conte e Theresa May giocano a biliardo a summit in Egitto. VIDEO

Il primo ministro italiano Giuseppe Conte e la sua controparte britannica Theresa May hanno giocato a biliardo prima dei colloqui bilaterali a margine del vertice UE e della Lega degli Stati arabi (LAS) a Sharm el-Sheikh. Come riportato domenica sera dall'ANSA, i leader si sono fermati davanti a un tavolo da biliardo all'hotel.

L'agenzia chiarisce che ciascuno dei primi ministri ha fatto un tiro, dopo di che si sono trasferiti in una stanza destinata a riunioni bilaterali. La parte italiana non ha reso pubblico il contenuto della conversazione con Conte.

​Il vertice di due giorni della Lega araba-UE, che ha avuto inizio domenica, è seguito da leader, capi di governo, ministri degli Esteri e funzionari di circa 50 paesi delle due comunità. L'agenda del raduno arabo-europeo include metodi per ampliare la cooperazione nella risoluzione di problemi politici, economici, sociali, ambientali, nonché le pressanti sfide alla sicurezza. Per quanto riguarda il dialogo politico, si concentrerà principalmente sul processo di pace in Medio Oriente, le crisi in Siria, Yemen, Libia e Iraq, la questione delle relazioni tra i membri della Lega araba e dell'UE con l'Iran, la lotta contro il terrorismo e l'immigrazione illegale al fine di trovare soluzioni a lungo termine per la pace nella regione.