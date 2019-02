Pubblicata la classifica delle automobili più da “uomo”

I criteri usati sono l'aspetto esteriore "aggressivo" e le capacità da fuoristrada.

Il primo posto è stato occupato dal SUV Mercedes-AMG Classe G di nuova generazione. Nonostante le innovazioni nella struttura, l'uso delle moderne tecnologie e lo sviluppo del design, l'auto, come notano gli esperti, ha mantenuto le forme di "autenticità primitiva" e "ruvida".

Il secondo sulla lista è l'americano Hummer H2 SUV. Anche se la sua produzione è stata interrotta nel 2009, l'auto è ancora richiesta e ha un motore V8 "true american" con più di 6000 di cilindrata, dicono gli esperti.

Al terzo posto c'è un'altra americana, la Cadillac Escalade: secondo Carsweek.ru, è "uno dei più famosi SUV di Hollywood". Oggi viene presentata una versione aggiornata di Escalade, che tuttavia ha conservato la sua immagine e la sua tecnologia. Allo stesso tempo, il costo e il lusso della cabina non hanno influenzato le qualità fuoristrada dell'auto, ritengono gli esperti.

Al quarto posto c'è il Wrangler della compagnia americana Jeep. È considerato tradizionalmente un SUV eccellente e un "meraviglioso giocattolo per gli adulti", anche se è raramente acquistato come veicolo principale. In ogni caso, il design, la storia del modello e le sue capacità fuoristrada "non ti permettono di passare indifferente", dicono gli esperti di auto. La versione aggiornata della macchina ha ricevuto un pianale aggiornato e moderne tecnologie elettroniche, ma è rimasta la stessa nello spirito, sottolinea Carsweek.ru.

Chiude la top five il SUV giapponese Toyota Land Cruiser, "classica auto maschile", che, secondo il portale, non è mai fuori moda. Il modello ha un gran numero di modifiche e opzioni aggiuntive, che consente a tutti di scegliere la versione ottimale, dicono gli esperti. Tuttavia, il vantaggio principale della vettura è la sua affidabilità: Toyota Land Cruiser occupa regolarmente il primo posto nella classifica di affidabilità.