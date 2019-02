Bangladesh: cerca di dirottare un aereo con una pistola giocattolo, ucciso dalla polizia

"La pistola in realtà si è rivelata un giocattolo", ha detto Rahman, confutando le informazioni apparse in precedenza sui media che il dirottatore fallito aveva con sé armi militari. Il rappresentante della polizia non ha commentato come il passeggero è riuscito a trasportare una pistola giocattolo nell'aereo.

L'aereo di linea con 143 passeggeri a bordo seguiva la rotta Dacca — Dubai, ma dopo circa 40 minuti ha condotto un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Chittagong dopo che un uomo ha tentato d'impossessarsi del controllo dell'aeromobile. Secondo testimoni oculari, l'aggressore all'età di "circa 20 anni" ha cercato d'irrompere nell'abitacolo, minacciando con un'arma, e ha anche chiesto di parlare con il primo ministro del Bangladesh, Sheikh Hasina. Nella successiva testimonianza, l'equipaggio della cabina notò che fin dall'inizio questo passeggero si comportava "sospettosamente".

L'identità e l'età del dirottatore non sono state ancora rivelate. La polizia ritiene che fosse un cittadino del Bangladesh, perché, secondo altri passeggeri, parlava in bengalese. A sua volta, il ministro dell'Aviazione civile e del turismo del paese, Mohammad Makhbub, ha detto che l'uomo ha deciso di dirottare l'aereo dopo "aver ricevuto un rifiuto da un'attrice per una proposta matrimonio". Le forze dell'ordine affermano che fino all'ultimo momento hanno cercato di convincere il criminale a deporre le armi, ma che "ha continuato a comportarsi in modo aggressivo".