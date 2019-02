Lavrov: USA capiscono inutilità ultimatum in negoziati con la Corea del Nord

"Non funzionerà, e penso che gli americani stessi abbiano già capito", ha detto, parlando alla conferenza Cooperazione internazionale in un mondo turbolento, tenutasi in Vietnam sotto l'egida del Club di discussione Valdai e dell'Accademia diplomatica vietnamita.

"Solo una campagna passo per passo che includa azioni positive in risposta ad azioni positive da parte della Corea del Nord può funzionare: dai nostri contatti professionali con i negoziatori americani, abbiamo l'impressione che capiscano questo, ma nonostante ciò i rappresentanti della leadership degli Stati Uniti continuano a dichiarare che solo la completa denuclearizzazione della Corea del Nord permetterà di compiere alcuni passi positivi ", ha aggiunto il ministro.

I leader degli Stati Uniti e della Corea del Nord, Donald Trump e Kim Jong-un, terranno il loro secondo incontro ad Hanoi dal 27 al 28 febbraio. In precedenza, i due leader si sono incontrati a Singapore il 12 giugno 2018. Gli Stati Uniti e la Corea del Nord stanno cercando di concordare la sequenza delle misure per attuare gli accordi raggiunti al vertice di Singapore sulla denuclearizzazione nella penisola coreana e la normalizzazione delle relazioni tra Pyongyang e Washington. Tuttavia, da allora non sono stati presi provvedimenti concreti: Pyongyang si aspetta che Washington adempia gli accordi raggiunti, e l'amministrazione statunitense sta aspettando iniziative da parte della Corea del Nord sul disarmo nucleare.