Alle elezioni parlamentari in Moldavia il Partito Socialista è in testa con il 31,35% di vantaggio, Il partito concentra la sua proposta politica sulla cooperazione con la Russia. Al momento, la Commissione Elettorale ha elaborato il 98% delle schede elettorali.

Il blocco ACUM ha ottenuto il 26,17% dei voti, il Partito Democratico al governo è ora al 24,01% e Shor all'8,44%. Il resto ha superarto la soglia elettorale del sei percento.

Nei collegi elettorali a mandato unico il Partito Democratico ha ottenuto 19 seggi in parlamento, i socialisti 15 seggi e il blocco ACUM 11.

L'attuale Primo Ministro, Vicepresidente del Partito democratico Pavel Filip, nonché il leader dei socialisti Zinaida Greceanii, hanno ottenuto un posto in parlamento.

Anche tre candidati indipendenti possono entrare in parlamento. In un altro collegio elettorale sono ancora in corso le votazioni.

Finora, nessuna delle parti ha il numero necessario di voti per formare autonomamente una maggioranza parlamentare. Allo stesso tempo, i socialisti e il blocco di ACUM hanno affermato in precedenza che non avevano intenzione di formare nessuna coalizione.

Le elezioni parlamentari in Moldavia si sono svolte domenica. I deputati vengono eletti per quattro anni.

Per la prima volta, le votazioni sono state condotte secondo un sistema misto, 50 persone secondo liste di partito, e 51 in collegi elettorali con un solo membro. La soglia elettorale per le parti è del sei percento, per i blocchi elettorali: 8%.

Per i seggi in parlamento concorrono 14 partiti e un blocco. La principale lotta si sta svolgendo tra il Partito socialista, che sostiene una più stretta cooperazione con la Russia e l'EEU, il Partito democratico al governo e il blocco dell'opposizione di destra ACUM, a favore dell'integrazione europea.