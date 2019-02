Politologo tedesco: la Russia è uno stato canaglia capace di distruggere l'ordine mondiale

Carlo Masala, docente presso l'Università di Monaco, in un'intervista alla Bayerische Staatszeitung, ha affermato che la Russia è uno stato canaglia che ha il potenziale per distruggere l'ordine mondiale fino alle sue fondamenta.

Il professor Masala ha notato che la NATO sembra esseri divisa in due fazioni: gli Stati Uniti e alcuni paesi dell'Europa orientale da una parte; la Germania, la Francia e un certo numero di altri paesi dell'Europa occidentale dall'altra.

"Anzitutto, ciò è dovuto alle diverse posizioni sulla questione del gasdotto russo Nord Stream 2. Anche la posizione di diversi paesi riguardo la violazione del trattato sull'eliminazione dei missili a medio e corto raggio ha portato a una divisione", ha spiegato Masala.

Egli ha notato che l'ultima Conferenza sulla sicurezza di Monaco ha chiarito che "i paesi europei non hanno alternative alla NATO, nonostante tutti i suoi problemi".

Per Masala la Russia, così come la Cina, rappresenta una grave minaccia per la sicurezza dell'Unione Europea.

"A breve termine la Russia; a lungo termine, la Cina. La Russia è uno stato canaglia che ha il potenziale per distruggere l'ordine mondiale fino alle sue fondamenta. La Cina è una superpotenza in ascesa con il potenziale per cambiare le regole del sistema internazionale", ha concluso Masala.