L'Esarcato russo in Europa occidentale rifiuta di sottomettersi a Costantinopoli

L'Esarcato russo in Europa occidentale, abolito dal patriarcato di Costantinopoli, ha votato contro la propria dissoluzione. Lo ha dichiarato a Sputnik l’arcidiocesi.

Il portavoce dell'Esarcato ha riferito che l'Assemblea generale ha votato quasi all'unanimità (191 su 206) contro la decisione di Costantinopoli.

"È necessario seguire un'altra strada canonica", ha detto la fonte.

© AP Photo / Luca Bruno Comunità ortodossa di Firenze lascia Costantinopoli per la Chiesa Ortodossa Russa

Nel novembre dello scorso anno, il Patriarcato di Costantinopoli ha abolito l'Esarcato russo in Europa occidentale, invocandone lo scioglimento e l'unione alle diocesi locali. La Chiesa ortodossa russa si è detta pronta ad accettare l'Esarcato sotto la propria giurisdizione. In risposta, l'arcidiocesi delle chiese russe ha rifiutato di ubbidire ai vescovi di Costantinopoli e ha annunciato la convocazione di un'assemblea generale straordinaria per il 23 febbraio.

A gennaio, l'Esarcato ha dichiarato che la pressione nei suoi confronti era aumentata: i metropoliti di Costantinopoli nell'Europa occidentale hanno inviato lettere ai sacerdoti delle parrocchie russe, invitandoli a spostarsi sotto la loro giurisdizione e non seguire la linea della dirigenza dell'arcidiocesi. Ma l'Esarcato russo ha subito bollato queste azioni come interferenza negli affari interni dell'organizzazione.I rappresentanti dell'Arcidiocesi hanno anche sottolineato che Costantinopoli non ha il diritto di agire unilateralmente, poiché è necessario discutere questa decisione con tutti.

Oggi, l'arcidiocesi delle chiese ortodosse russe nell'Europa occidentale comprende 65 parrocchie, 11 chiese attive, 2 monasteri e 7 conventi in Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca, Svezia e Norvegia.