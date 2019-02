Premier Baviera: la Russia non deve sedere al banco degli imputati

Markus Soeder, primo ministro della Baviera e presidente dell’Unione cristiano-sociale, in un'intervista al Frankfurter Allgemeine Zeitung, ha affermato che la Russia non dovrebbe sedere al banco degli imputati della politica mondiale.

"Dal momento che vogliamo abbandonare il carbone e l'energia nucleare, tutte le opzioni che contribuiranno a garantire un approvvigionamento energetico affidabile sono importanti per la Germania. Non riesco a capire perché trasportare il gas dalla Russia attraverso l'Ucraina dovrebbe essere più affidabile che farlo direttamente alla Germania", ha detto Soeder.

Egli ha notato che gli Stati Uniti sono contrari al fatto che l'Europa acquisti il gas dalla Russia solo perché vogliono essere loro a venderlo all'UE.

Il progetto Nord Stream 2 prevede la costruzione di due linee di gasdotto con una capacità totale di 55 miliardi di metri cubi di gas all'anno dalla costa russa attraverso il Mar Baltico alla Germania. La nuova pipeline dovrebbe essere costruita accanto al Nord Stream. La società, creata per la pianificazione, la costruzione e l'ulteriore utilizzo del gasdotto Nord Stream 2, è la Nord Stream 2 AG (controllata da Gazprom). Il permesso di costruzione è già stato rilasciato dalla Repubblica federale di Germania, dalla Finlandia e dalla Svezia. Resta da ottenere il consenso dalla Danimarca.

Alla costruzione del Nord Stream 2 si oppone un certo numero di paesi, in particolare l'Ucraina, che teme di perdere entrate dal transito del gas russo e gli Stati Uniti che hanno piani ambiziosi di esportare il loro gas naturale liquefatto in Europa. Inoltre, Lettonia, Lituania e Polonia hanno dichiarato congiuntamente che non approvavano la costruzione. I loro leader sono sicuri che questo è un progetto politico.