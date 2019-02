Chi mangia pizza e hamburger muore prima

Studiosi dell'Università di Parigi hanno studiato i dati di circa 45.000 francesi di circa 57 anni all'inizio dell'esperimento e li hanno presi in osservazione per 7 anni. I partecipanti hanno regolarmente compilato dei questionari in cui hanno indicato cosa mangiavano, bevevano, se praticassero sport, quale stile di vita conducevano e quali erano i loro parametri corporei come l'altezza e il peso.

© AP Photo / PRNewsFoto E' la pizza la migliore colazione

Ad interessare particolarmente gli studiosi era il gruppo dei prodotti alimentari cosiddetti "ultra-lavorati", come li ha definiti il nutrizionista brasiliano Carlos Monteiro. Questi prodotti sono creati tramite processo industriale a partire da alcuni ingredienti che di solito includono additivi e coloranti alimentari. Sempre più spesso questi alimenti vengono venduti sotto forma di dolci e snack.

Gli scienziati hanno scoperto una dipendenza tra il consumo di cibi ultra-lavorati e un elevato rischio di morte. Un incremento del 10% nel consumo di questi prodotti porta a un aumento della mortalità del 14%.

Le ragioni di ciò sarebbero la presenza dell'acrilammide, una sostanza che si crea ad elevate temperature durante la reazione tra zucchero e asparagina. Sempre più spesso si trova in prodotti da forno. Alcuni anni fa l'OMS ha definito l'acrilammide un "possibile cancerogeno".

© Fotolia / Оlepeshkina Dalla Polonia arriva la dieta a base di crauti contro il cancro al seno

Altrettanto dannosi sono anche alcuni additivi alimentari come il biossido di titanio che può generare infiammazioni croniche e oncogenesi. Mentre gli emulsionanti e gli esaltatori di gusto possono disturbare l'equilibrio della flora intestinale e generare sindromi metaboliche, diabete e cancro. Infine, un ruolo non indifferente lo svolge anche la confezione: i barattoli e le pellicole di plastica con il bisfenolo A.

Gli autori dello studio invitano gli enti sanitari a pensare a come rendere il cibo sano più conveniente e accessibile per la popolazione. Inoltre, invitano le persone a prepararsi più spesso il cibo a casa.

Queste conclusioni non sono state una rivelazione per i ricercatori. L'anno scorso gli stessi studiosi avevano scoperto un legame tra i cibi ultra-lavorati e le patologie oncologiche: in particolare, con il cancro alla mammella. Altri studi parlano dei danni alla salute provocati dalla dieta "occidentale" visto il suo alto contenuto di zucchero e di prodotti lavorati.