In Argentina trovata strana creatura acquatica con denti umani

La cittadina argentina Maria Julia Candotti ha scoperto una creatura misteriosa con denti simili a quelli umani in una risaia della provincia di Santa Fe. Ha pubblicato la foto su Facebook.

Ha scritto che questa creatura sembrava un'anguilla, e che questo non è il primo "mostro" che ha incontrato in quest'area.

"Questa creatura è entrata nella pompa porta l'acqua dal fiume per irrigare il riso, non sappiamo cosa sia e questa non è la prima creatura del genere che abbiamo trovato. State attenti!", Ha scritto la donna.

Secondo l'edizione Daily Mail con riferimento agli esperti, la creatura trovata può essere un pesce del fango americano o lepidosiren, un pesce polmonato. Questi animali sono in grado di respirare sia sott'acqua che sulla terra, ma di solito si trovano nelle paludi.

"Costruiscono piccole caverne nel fango e creano una specie di bozzolo in cui possono stare per due o tre anni", ha detto Pablo Skarabotti, un professore dell'istituto locale di scienze lacustri, che ha sottolineato che questo pesce è una specie unica per il Sud America.