Media: rotto cordone di polizia al confine tra Venezuela e Colombia

I sostenitori dell'opposizione hanno sfondato il cordone della polizia venezuelana sul ponte e sono passati dal lato del ponte venezuelano, riferisce il canale VPI TV in diretta.

Secondo i dati preliminari, tre agenti di polizia del Venezuela sono passati dal lato colombiano del ponte.

Il canale osserva che un dipendente delle forze armate del Venezuela è passato dal lato colombiano del ponte Simon Bolivar. Prima sul ponte sono stati notati militari venezuelani schierati contro i sostenitori dell'opposizione, che volevano far entrare gli aiuti umanitari nel paese.

L'opposizione venezuelana tenta di far entrare gli aiuti umanitari nel territorio del paese, ma il governo legittimo di Nicolas Maduro assolutamente non intende accettarli. Il presidente ha annunciato di chiudere completamente il confine terrestre con il Brasile e sta valutando la possibilità di chiudere il confine con la Colombia. Secondo il rappresentante dell'opposizione Juan Guaido, in Brasile, il camion con gli aiuti ha attraversato il confine tra Brasile e Venezuela.