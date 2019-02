Austria: ministro degli Interni propone di creare tribunali per mercenari dell'ISIS

Il ministro degli Interni austriaco Herbert Kikl ha proposto di creare in Medio Oriente dei tribunali per processare miliziani e mercenari dell'organizzazione terroristica dello Stato Islamico.

"I paesi europei devono ora rapidamente trovare un accordo: la regione deve istituire tribunali contro i terroristi dell'ISIS, con il coinvolgimento delle Nazioni Unite e Unione europea", ha detto in un'intervista con IL Kronen Zeitung.

Secondo il ministro, l'Austria ritiene inaccettabile riprendersi i mercenari, che sono andati a combattere al fianco dei militanti. "Proteggere la propria popolazione è di fondamentale importanza. Pertanto è inaccettabile riprendere queste " bombe a orologeria" di ritorno in Austria", ha aggiunto.

In precedenza, il leader americano Donald Trump ha invitato i paesi dell'UE a "riprendersi" gli 800 miliziani dello Stato Islamico per processarli. Ha osservato che altrimenti gli Stati Uniti rilasceranno i terroristi, che potranno tornare in Europa.