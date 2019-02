Guaidò è arrivato al confine venezuelano con la Colombia

Come osserva il canale, insieme a Guaidò sul confine è arrivato il presidente colombiano Ivan Duque. In precedenza è stato riferito che Guaidò è arrivato a Cucut e secondo quanto da lui dichiarato, per entrare in Colombia è stato aiutato da militari venezuelani.

Secondo le dichiarazioni dei leader dell'opposizione, la consegna degli aiuti al Venezuela inizierà il 23 febbraio e in tre punti di raccolta: a Cucut dal lato colombiano, a Roraima dal lato brasiliano e sull'isola di Curacao.