Durante le proteste dei "gilet gialli" a Parigi arrestate sei persone

I membri del movimento, scontenti della politica delle autorità, sono scesi per le strade della capitale francese e in altre città del Paese per il quindicesimo sabato di fila.

© Sputnik . Sergueï Guneev Macron invita “ripensare” la politica agricola comune dell'UE

Secondo il canale, a Parigi, durante le proteste sono state arrestate sei persone, l'azione si svolge in maniera tranquilla. Allo stesso tempo, a Clermont-Ferrand, che si trova nel centro-sud della Francia, ci sono incidenti presso il palazzo di giustizia. Durante la manifestazione, le forze dell'ordine hanno arrestato 15 persone, 8 sono state messe in custodia.

Le proteste di massa dei "gilet gialli" sono iniziate il 17 novembre dell'anno scorso. La richiesta iniziale dei partecipanti alle manifestazioni era di ridurre il prezzo della benzina e aumentare il potere d'acquisto, poi se ne sono aggiunte altre. Le proteste su larga scala sono state accompagnate da scontri con la polizia, automobili incendiate, saccheggio e distruzione di negozi e banche.