I rappresentanti della Lega hanno smentito le ipotesi sul finanziamento russo

Il leader del partito della Lega, il vice-premier e ministro degli Interni italiano, Matteo Salvini non ha intenzione di commentare l'articolo dell'Espresso, in cui si sostiene che il suo partito, entrato nella coalizione di governo, ha ottenuto un finanziamento dalla Russia.

"Matteo Salvini non perderà tempo a confutare assurde e infondate supposizioni dei giornalisti", hanno detto ai media russi al partito.

Il portavoce ha sottolineato che i rappresentanti del partito, tra cui il presidente dell'associazione Lombardia — Russia Gianluca Savoini, in Italia, hanno intenzione di rivolgersi agli avvocati contro l'Espresso per una querela di diffamazione.

© Sputnik . Maxim Blinov Rosneft ha chiesto un'altra smentita di un articolo che riguarda la Lega

Gianluca Savoini, considerato il consigliere di Matteo Salvini e vicino al Cremlino, in un commento per Sputnik ha confutato la notizia riguardo ad un suo coinvolgimento in trattative con la compagnia petrolifera statale russa Rosneft per ottenere finanziamenti per la Lega.

Rosneft si è rivolta alla redazione de La Stampa e del giornale L'Espresso con la richiesta immediata di confutare queste disinformazioni e in casi di danno intende far valere i propri diritti in tribunale, si legge nel comunicato.

Il settimanale Espresso ha pubblicato il 21 febbraio 2019 l'articolo "Quei 3 milioni russi per Matteo Salvini: ecco l'inchiesta che fa tremare la Lega". Il giornale La Stampa, insieme all' Espresso, fa parte del gruppo GEDI.