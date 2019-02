Si legge in un comunicato dell'amministrazione locale. L'incidente è avvenuto la mattina di sabato alle 8.20 circa ora locale, il camion che trasportava i lavoratori a Shilin-Gol ha fatto un incidente in cui sono morte 15 persone, uno dei lavoratori è morto in ospedale, in cui ci sono altre quattro persone.

Almeno 30 persone sono state ferite e hanno avuto l'assistenza medica necessaria.