Una scoperta inaspettata: non tutti gli animali hanno bisogno di dormire

Siamo abituati al fatto che il sonno è necessario per l'uomo e gli altri animali come l’aria, senza di esso, il corpo diventa rapidamente inutilizzabile. Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto che non tutti gli esseri viventi hanno così tanto bisogno di un "reset".

Ci sono molti studi che dimostrano l'importanza del sonno. Anche le meduse hanno bisogno di riposare di tanto in tanto per non perdere il senso di orientamento nello spazio. Tuttavia, alcuni tipi di moscerini non dormono quasi mai, questo indica che il sonno non è sempre una necessità.

Alcune ore di sonno potrebbero risultare troppo costose per alcuni animali in natura. Quando si dorme si diventa particolarmente vulnerabili ai predatori e si è anche privati ​​dell'opportunità di cercare cibo o un compagno per riprodursi. In considerazione di queste circostanze, gli scienziati hanno a lungo presunto che per alcuni organismi viventi l'evoluzione potesse fare un'eccezione e dare loro un vantaggio nella forma di non aver bisogno di dormire. Tuttavia, fino ad ora, i ricercatori non sono stati in grado di rilevare un singolo animale che non avesse bisogno di dormire.

Tuttavia, in un nuovo studio sulle mosche della frutta di Drosophila melanogaster, sono stati rivelati dettagli molto interessanti sulla vita di questi piccoli insetti. Si è scoperto che tra le mosche c'è una distribuzione molto ampia della durata del sonno. La maggior parte delle mosche dormiva tra i 300 ei 600 minuti al giorno, ma circa il 6% delle donne dormiva solo 72 minuti e tre mosche separate hanno dormito rispettivamente 15, 14 e 4 minuti!

Ciò che è interessante è l'effetto della mancanza di sonno sul corpo di queste ultime mosche. Praticamente era inesistente. Hanno vissuto tanto quanto i loro simili, senza mostrare deviazioni. Inoltre, anche se una mosca "sana" viene posta in un in un ambiente rotante, all'interno del quale una mosca può dormire solo il 4-5% del suo tempo abituale, ciò non influenza il suo comportamento o il suo benessere.

Gli autori dello studio dicono che i risultati del loro lavoro minano le teorie consolidate sul bisogno assoluto di dormire per gli organismi viventi. Invece, propongono di adottare un punto di vista in cui il sonno rappresenta semplicemente come uno degli obiettivi dell'evoluzione ancora sconosciuti e che non è strettamente necessario.