Russia adatterà missile da crociera Kalibr per uso terrestre

La portata massima dei missili del complesso terrestre, così come il complesso navale, sarà di oltre 4500 chilometri.

Il ministero della Difesa non ha ancora confermato queste informazioni.

Precedentemente era stata riportata solo la versione navale del sistema missilistico. Una fonte di agenzia ha detto che il lavoro di ricerca è attualmente in corso. La creazione di nuovi missili è inclusa nel programma di armamento statale fino al 2027. La versione terrestre differirà da quelle navali per la loro gittata, potenza e le grandi dimensioni.

Il 5 febbraio, il ministro della Difesa Sergey Shoigu ha annunciato lo sviluppo di missili Kalibr basati a terra. Più tardi, gli esperti hanno notato che a questo scopo sarà necessario solo apportare modifiche al sistema di guida e sostituire il software.