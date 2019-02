Polonia accusa Commissione europea di sostenere interessi russi

Il funzionario è convinto che Mosca abbia influenzato la posizione dell'organo esecutivo, così la CE ha deciso di tenere colloqui con gli esperti polacchi sul canale.

Grubarchik ha sottolineato che la costruzione non rappresenta una minaccia per l'ambiente, come affermato dalla Russia. Il ministro ha esortato la CE a non soccombere alla sua influenza. Ha aggiunto che è stata Mosca a parlare per la prima volta del danno ambientale, e poi questo pensiero è stato raccolto dagli attivisti.

Come dichiarato dalla stazione radio, il costo di costruzione è di circa 880 milioni di zloty (234 milioni di dollari). La costruzione sarà finanziata dal bilancio della Polonia senza la partecipazione di fondi UE.

In precedenza, venerdì 22 febbraio, la portavoce di Greenpeace Polska, Magdalena Figura, ha affermato che la costruzione del canale attraverso il cordone della Vistola rappresenta una seria minaccia per l'ambiente. L'organizzazione ha presentato un reclamo alla CE, riferisce DoRzeczy.

Il canale collegherà la Baia della Vistola con il Mar Baltico e permetterà alle navi polacche di entrare nei loro porti evitando le acque territoriali russe.