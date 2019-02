Ecco i paesi più economici per i tuoi viaggi

Nella classifica dei luoghi dove quest'anno si possono trascorrere due settimane di vacanza economicamente, ci sono non solo Bielorussia, Moldavia e Georgia, ma anche paesi esotici come India, Nepal, Marocco, Indonesia e Tanzania, dice Skyscanner.

Gli esperti hanno calcolato il costo di un viaggio per due adulti in trenta paesi per due settimane, con volo di andata e ritorno, tenendo conto del costo medio del biglietto delle città russe. Hanno preso in considerazione il costo del soggiorno in hotel o appartamento, bar e ristoranti, i costi di trasporto e di intrattenimento in ogni paese.

E in questa classifica arrivano per primi Bielorussia, Moldavia, Abkhazia, Armenia e Georgia.

Ma ci sono anche nove destinazioni esotiche e la più economica è l'India. Il viaggio costerà solo 32 dollari in più rispetto alla Georgia (1594 dollari e 1562 dollari, rispettivamente).

Più costoso risulta il viaggio nel continente africano: il costo di due settimane di vacanza in Marocco costa 1962 dollari in due.

Tra le località esotiche ci sono Vietnam (1980 dollari) e Sri Lanka (2072 dollari), più convenienti risultano Croazia e Grecia. Nella lista colpisce la presenza dell'Indonesia (2201 dollari), Thailandia (2266 dollari), Tunisia (2400 dollari) e Tanzania (2704 dollari).