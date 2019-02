Putin: al mondo non esistono analoghi delle armi russe

Nel mondo non si vedranno per molto tempo analoghi delle moderne armi russe, è convinto il presidente russo Vladimir Putin.

"Sapete che dedichiamo la prioritaria attenzione ad equipaggiare le truppe con le armi più recenti ed i moderni mezzi di controllo e comunicazione. I nostri promettenti modelli di armi non hanno analoghi nel mondo, in ogni caso penso che non si vedranno per molto tempo", — ha detto il presidente prima dell'inizio del concerto di gala dedicato al Giorno dei difensori della Patria al Cremlino.

Putin ha sottolineato che è il risultato di misure sistematiche e mirate dello Stato e del duro lavoro di ricercatori e progettisti dell'industria della difesa.

"I loro risultati unici sono la base per lo sviluppo proficuo dell'esercito e della marina per i decenni a venire, quindi della sicurezza e della pace per la Russia e per il nostro sviluppo dinamico di successo", ha osservato il capo di Stato russo.