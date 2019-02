Niki Lauda compie 70 anni

Andreas Nikolaus Lauda, detto Niki, nato il 22 febbraio 1949 a Vienna, festeggia il suo 70' compleanno. Nel corso della sua vita ha ottenuto grandi traguardi, tra cui tante vittorie nella Formula 1, cinque figli, due mogli e due compagnie aeree.

Niki ha conquistato l'amore dei tifosi italiani dopo la vittoria con la Ferrari nel 1975. L'anno successivo è rimasto ferito durante il rogo del Nuerburgring, di cui porta ancora le cicatrici.

"Preferisco avere il mio piede destro che un bel viso", diceva il pilota.

L'incidente ha cambiato i rapporti tra Niki Lauda ed Enzo Ferrari, che ha nominato Carlos Reutemann primo pilota nel 1977. Niki, invece, ha conquistato quell'anno il titolo con due gare di anticipo e ha lasciato la Ferrari. Nel ‘78 è passsato alla Brabham e si è ritirato la stagione successiva. Dopo il pilota austriaco ha fondato la compagnia aerea Lauda Air. Dal 1982 al 1985 era tornato in F1 con la McLaren (e vinse nell'84). Il secondo ritiro fu definitivo.

Sembra che abbia lottato per tutta la vita. Ultimamente però lotta con problemi di salute. L'agosto scorso i medici austriaci gli hanno trapianto un polmone. L'operazione è riuscita, ma la lunga riabilitazione non è conclusa. Anzi, di recente ci sono state complicazioni che hanno reso necessario un altro ricovero.

«La situazione sta migliorando, papà sta lavorando duramente», ha riferito il figlio Mathias, pilota come il padre (be', non proprio come lui). La famiglia parla di complicazioni di un'influenza aggravate da un sistema immunitario indebolito. Può darsi che gli ultimi problemi con la salute del pilota siano dovuti al lontano incidente del Nurburgring.