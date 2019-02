Calcolata l'economia sommersa in Russia

La quota di economia sommersa in Russia nel 2018 ha superato i 20 trilioni di rubli e ammonta a circa il 20 per cento del Pil. Ciò è evidenziato dai dati di pre-valutazione del monitoraggio finanziario russo, dice l'RBC.

Secondo le autorità, l'economia sommersa si è ridotta nel corso degli ultimi tre anni. Nell'anno 2015 ammontava a 23,4 trilioni su 83,1 trilioni di rubli del Pil. Nel 2018, il Pil è aumentato a 103,6 trilioni di rubli e l'economia sommersa è scesa a 20,7 trilioni di rubli.

Allo stesso tempo, nel 2017, l'economia sommersa era minore, ammontava a 18,9 trilioni di rubli. Come spiega Rosfinmonitoring, il monitoraggio finanziario russo, questo è dovuto al cambiamento di metodologia dell'ufficio, una parte dell'economia sommersa ha smesso di essere considerato tale. Tuttavia, negli ultimi anni è notevolmente diminuita la quantità di derivati e ricevute sospetti di denaro.

L'ufficio non ha rivelato il sistema di stima dell'economia sommersa, ma è noto, tuttavia, che include l'importazione, l'occultamento di reddito dal pagamento delle tasse e dei dazi doganali, il pagamento di stipendi in nero. Il professor Simon Cordon suggerisce che il controllo finanziario tiene conto dell'economia sommersa e della produzione criminale, ma non tiene conto della produzione informale.

Nel febbraio 2018, il Fondo Monetario Internazionale ha stimato che la quota di economia sommersa in Russia raggiunge il 33,7 per cento del Pil. Una situazione simile si osserva nei paesi relativamente sviluppati dell'Africa e del Pakistan. Nell'Unione europea, un livello simile di "ombra" lo hanno solo Romania e Bulgaria.