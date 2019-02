L'FSB ha distrutto tre grandi laboratori di droga nella regione di Tver

"È stata bloccata l'attività di tre narcolaboratori con attrezzature ad elevate prestazioni per un valore di oltre 3 milioni di rubli, in flagrante sono stati arrestati sei partecipanti dell'attività, tre russi e tre cittadini dell'Ucraina" si legge nel comunicato.

Sono stati sequestrati più di cinque chili di mefedrone e anfetamina, circa 600 chili di sostanze chimiche per la loro produzione, per un valore di circa 20 milioni di rubli, consegnati dall'Ucraina, come si è scoperto in seguito. È in corso il procedimento penale.