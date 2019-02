Gli Stati Uniti preparano la strategia del "cavallo di Troia" contro la Russia e la Cina

Il generale ha detto che la caratteristica principale di questa tattica è "l'invasione nascosta" nella profondità del territorio nemico per colpire i suoi punti deboli. In questo modo le truppe americane riceveranno "vantaggi asimmetrici" sull'avversario.

"Questo è un cambiamento fondamentale, sia culturale che tecnico", ha aggiunto Goldfine.

Come ha detto ancora il generale, nella nuova strategia saranno coinvolti tutti i tipi di truppe, e un grosso ruolo lo giocherà il caccia F-35.

Lo sviluppo della strategia, ha detto, richiederà circa un anno e per esso è prevista una spesa di circa 135 miliardi di dollari. Goldfine ha sottolineato che il Pentagono spinge per la creazione di questa strategia per la "minaccia" russa e cinese. Il giornale osserva che questa strategia ricorda la tattica del "cavallo di troia", ma come gli USA andranno ad implementarla rimane un mistero, perché le armi moderne di cui dispongono Russia e Cina sono capaci di fermare gli americani.