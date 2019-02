Sempre più popolare tra gli americani lo studio della lingua russa

In America la Russia moderna ed i russi sono molto meni conosciuti rispetto all'Unione Sovietica. Ma la rivalità tra Mosca e Washington ha stimolato l'interesse.

L'asilo Tolstoy è una piccola istituzione educativa che crede nella sua grande missione. I bambini imparano a scrivere, a contare, a cantare, a ballare in russo, come in una comune scuola materna in Russia.

La differenza è che tutto questo avviene in un sobborgo di Washington e il russo non è la lingua madre per tutti i bambini. Non solo gli immigrati, ma anche gli americani portano i loro figli e figlie a studiare qui.

I fondatori della scuola materna Tolstoy progettano di aprire una scuola russa a Washington e nelle università il numero di iscritti nelle facoltà di lingua e storia russa cresce ogni anno. I russologi sono molto richiesti, per esempio nel Dipartimento di Stato americano, riferiscono i professori universitari.