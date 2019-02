Presidente moldavo critica respingimento giornalisti russi nel Paese

Il presidente moldavo Igor Dodon ha dichiarato che la mancata ammissione di giornalisti russi nel Paese è un esempio di due pesi e due misure che non accetta e personalmente è aperto al dialogo con i rappresentanti dei media di qualsiasi Paese.

Le guardie di frontiera della Moldavia avevano fatto sapere che una giornalista del canale Rossiya 1 non era stata fatta entrare nel Paese. Allo stesso tempo il presidente moldavo ha potuto incontrare i corrispondenti del quotidiano francese Le Monde e dell'agenzia di stampa americana Associated Press.

"Prendo atto che sono sempre aperto al dialogo con i rappresentanti dei media di ogni Paese e non accetto due pesi e due misure per i giornalisti. Mi riferisco a quello che è capitato alle troupe dei canali televisivi federali russi, che volevano registrare l'intervista con il presidente ma è stato vietato loro2 l'ingresso nel territorio della Repubblica Moldava", — ha scritto Dodon sulla sua pagina Facebook.

Il Presidente ha rilevato che si tratta di "azioni ingiustificate" ed ha affermato che dopo le elezioni parlamentari situazioni simili non si ripeteranno.

Il 19 febbraio i giornalisti di Rossiya 1 e NTV, arrivati in Moldavia per intervistare il presidente Dodon, non sono stati fatte entrare nel Paese.