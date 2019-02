Quest’anno per la prima volta due donne passeggeranno nello spazio

Quest'anno, per la prima volta nella storia, due donne, le astronaute statunitensi Anne McClain e Christina Cook, passeggeranno nello spazio.

"A quanto ho capito, io e la McClain siamo state assegnate a una passeggiata nello spazio", ha detto la Cook in una conferenza stampa pre-volo presso il Cosmonauta Training Center (CPC).

La cosmonauta sovietica Svetlana Savitskaya nel 1984 divenne la prima donna ad andare nello spazio. Da allora, le squadre spaziali non sono mai state costituite da sole donne.

Oggi, la commissione interdipartimentale del CPC ha confermato che gli equipaggi principali e di riserva della nuova spedizione sulla Stazione spaziale internazionale sono pronti per il volo. Il lancio della navicella Soyuz MS-12 è previsto per il 14 marzo. A raggiungere la ISS saranno il cosmonauta russo Alexei Ovchinin e gli astronauti statunitensi Nick Haig e Christina Cook.

Ovchinin considera più interessante del volo la passeggiata spaziale, che dovrà compiere insieme al collega Oleg Kononenko a maggio. Gli astronauti rimuoveranno i materiali esposti dalla superficie esterna della stazione, per poi riportarli sulla Terra, in modo che gli scienziati possano scoprire come hanno influito su di loro le condizioni cosmiche.

La missione durerà 203 giorni (fino al 3 ottobre). Per Ovchinin, sarà la seconda missione; mentre per Haig e la Cook, la prima. Durante la missione, l'equipaggio prenderà il controllo delle navi da carico Progress, Dragon, Cygnus e HTV, eseguirà passeggiate nello spazio e condurrà esperimenti scientifici. Inoltre, si prevede che un nuovo veicolo spaziale con equipaggio americano arrivi alla stazione.