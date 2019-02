Spari a Monaco di Baviera, almeno 2 vittime. FOTO

Un'operazione su larga scala della polizia è attualmente in corso a Monaco di Baviera, i residenti locali riportano spari di arma da fuoco. Lo riporta il giornale Focus.

La sparatoria in piazza Mariahilfplatz a Monaco di Baviera avvenuta stamattina intorno alle ore 9 ha provocato almeno 2 vittime, riporta la polizia e il sito della città.

Il portale tedesco BR24 sostiene che l'aggressore ha ucciso la sua vittima e poi si è suicidato. La polizia, arrivata poco dopo sul luogo, ha trovato i loro corpi senza vita.

Großeinsatz auf Baustelle in der Au. Täter erschießt Mann und richtet sich selbst, bestätigt die Polizei. Tat geschah in einem Baucontainer. Keine Gefahr für die Bevölkerung. #München pic.twitter.com/XQhZ98V8Q9 — Johannes Heininger (@Jo_Hanne_S) 21 февраля 2019 г.

​"Attualmente in corso in Ohlmüllerstraße nel distretto Au una grande operazione di polizia. Siamo lì per tenerti aggiornato".

Aktuell läuft in der Ohlmüllerstraße im Stadtteil #Au ein größerer Polizeieinsatz mit vielen Einsatzkräften. Wir sind vor Ort und halten Euch hier auf dem Laufenden. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 21 февраля 2019 г.

