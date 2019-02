Israele presenterà un nuovo drone-kamikaze (VIDEO)

Nel video della IAI, disponibile su YouTube, uno degli obiettivi della nuova arma volante ricorda un radar 96L6E, con il quale sono equipaggiati i sistemi missilistici russi S-300 e S-400.

In un comunicato stampa, pubblicato sul sito web dell'azienda israeliana, si nota che il Mini Harpy combina le capacità dei droni Harop e Harpy. Secondo lo sviluppatore, il drone-kamikaze è in grado di bloccarsi, in attesa che l'obiettivo venga visualizzato e trasmettere il video corrispondente all'operatore. Il drone può essere lanciato sia da terra che dal mare, e pure dagli elicotteri.

Il Mini Harpy pesa 45 chilogrammi, la testata è di otto chilogrammi ed ha un'autonomia di 100 chilometri o due ore di volo.

A gennaio l'esercito israeliano ha attaccato delle strutture in Siria legati all'Iran. Durante l'attacco, condotto con i droni SkyStriker, è stato distrutto il complesso Pantsir-S1 di fabbricazione russa.

Nell'ottobre 2018, la Russia ha completato il dispiegamento di tre divisioni S-300 in Siria.