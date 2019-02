Il Venezuela chiude il confine con le isole

Lo ha detto il Vice Presidente Delcy Rodriguez dopo che l'isola caraibica di Curacao ha accettato di agire come un hub per le spedizioni di aiuti di soccorso.

Il Venezuela chiuderà il confine con le nazioni vicine, sospenderà il traffico aereo e rivedrà i legami diplomatici.

"Il Venezuela ha deciso non solo di chiudere il confine, ma anche di rivedere le relazioni con questi paesi. Queste misure saranno in vigore fino a quando i loro governi non inizieranno a seguire e rispettare le leggi internazionali", ha detto in una conferenza stampa trasmessa dalla televisione di Stato.

In precedenza il governo venezuelano ha riaperto il confine marittimo nazionale con le isole Antille olandesi dopo la chiusura di martedì.