-10 alle Universiadi invernali, in Siberia l'Italia punta al podio

A Krasnoyarsk, per la ventinovesima edizione delle Universiadi Invernali, la rappresentativa italiana ha le carte in regola per incidere l'albo d'oro.

Mancano 10 giorni all'inizio della XXIX edizione delle Universiade Invernali, in programma a Krasnoyarsk dal 2 al 12 marzo. All' "olimpiade" invernale degli studenti, ospitata per la prima volta dalla Russia, sono presenti oltre settanta paesi (record della manifestazione) con cinquemila tra atleti, tecnici, dirigenti, giornalisti e addetti ai lavori.

L'Italia, sotto l'egida del CUSI — Centro Universitario Sportivo Italiano, schiera al via 41 atleti, in gara nello sci alpino, sci di fondo, snowboard, freestyle, ski orienteering, pattinaggio artistico, short track, oltre alla squadra femminile di curling.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich Le medaglia d'oro dell' Universiade Invernale di Krasnoyarsk

Le speranze azzurre di medaglia arrivano dallo sci alpino, con Daniele Sorio (Ingegneria gestionale, Università di Brescia), Michela Speranzoni (Scienze motorie, Università di Bologna) e Petra Smaldore (Lingue e culture Asia e Africa mediterranea a Ca' Foscari, Venezia); dallo sci di fondo, con le ragazze della Nazionale Under 23 Ilenia De Francesco (Scienze motorie, UniPegaso), Martina Bellini (Economia, Università di Bergamo) e Francesca Franchi (Scienze e tecniche di psicologia cognitiva, Università di Trento); dal pattinaggio di figura con Matteo Rizzo (Scienze motorie, Università telematica San Raffaele).

Dalla Siberia al Vesuvio, dal ghiaccio al mare: a Krasnoyarsk arriverà anche una rappresentanza del comitato organizzatore delle XXX Universiadi Estive di Napoli 2019 (in programma dal 3 al 14 luglio) attenta a carpire dai colleghi russi i dettagli logistici per lo svolgimento dell'evento.

