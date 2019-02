In Turchia giudicano “inaccettabile” l'offerta USA su vendita lanciarazzi Patriot

Il direttore dell'industria della difesa turca Ismail Demir ha affermato che per un anno e mezzo Ankara ha aspettato la risposta degli Stati Uniti alla corrispondente richiesta.

La Turchia non può accettare le condizioni dell'attuale offerta statunitense per la vendita ad Ankara delle unità missilistiche americane di contraerea Patriot. Lo ha dichiarato oggi sul canale NTV Ismail Demir, il direttore del complesso militare-industriale della Turchia.

"Abbiamo chiesto agli Stati Uniti i Patriot. La risposta a questa richiesta è arrivata dopo un anno e mezzo: non possiamo accettare le condizioni ed i dettagli dell'offerta americana nella sua forma attuale", ha affermato Demir, aggiungendo che proseguono attivamente trattative con la parte americana e "ci sono alcune questioni che devono essere chiarite".

Parlando delle prospettive per l'ottenimento dei lanciamissili russi di contraerea S-400, Demir ha confermato che "le consegne degli armamenti inizieranno a luglio ed i sistemi entreranno in funzione entro ottobre". Ha chiarito che nel primo lotto Ankara riceverà due unità. Commentando le pretese americane nei confronti della Turchia in merito all'acquisto degli S-400 russi, Demir ha affermato che il suo dipartimento "tratta solo il lato tecnico del problema" e "le altre decisioni governative sono prese da altri dicasteri e dipartimenti".

Il 18 dicembre scorso si è saputo che l'amministrazione americana aveva deciso di vendere ad Ankara i lanciamissili Patriot per una somma complessiva di 3,5 miliardi $. Allo stesso tempo Washington esercita pressioni su Ankara per bloccare l'acquisizione degli S-400 russi.