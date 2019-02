Novosibirsk: orsa polare da alla luce due cuccioli

"Questo straordinario evento ha avuto luogo l'11 dicembre 2018. <…> Abbiamo appreso della comparsa dei cuccioli usando telecamere di videosorveglianza installate nella tana di Gerda. I biologi e veterinari non hanno ancora esaminato i cuccioli, ma l'osservazione a distanza mostra che stanno bene", ha detto lo zoo in una nota.

Lo zoo hanno detto che i giovani orsi polari nascono indifesi e ciechi. Gli orsi alla nascita pesano circa 600-700 grammi. L'orsa nelle prime settimane alimenta quasi costantemente i propri cuccioli.

"Ora i cuccioli di Gerda hanno già aperto gli occhi: stanno ingrassando, ed è facile vederli vicino alla mamma, le pause tra una poppata e l'altra aumentano, ma Gerda è sempre con i suoi cuccioli, si concede di uscire solo per qualche secondo", hanno dichiarato gli esperti dello zoo. Gerda è diventata madre per la terza volta, ma per la prima volta allatta due cuccioli contemporaneamente.

Il direttore dello zoo di Novosibirsk Andrey Shilo ha osservato che i casi in cui l'orsa riusce a nutrire due cuccioli sono molto rari, ma i dipendenti del parco sperano che i due cuccioli di Gerda sopravvivano. Una condizione fondamentale è la tranquillità dell'orsa.